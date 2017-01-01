В Пермском районе в ходе работ погиб водитель погрузчика

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Пермским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета по Пермскому краю проводится проверка по факту обнаружения вечером 7 октября тела 64-летнего местного жителя. Тело было обнаружено на территории предприятия в деревне Берег Камы Пермского района, сообщают в СКР.

В ходе проверочных мероприятий установлено, что 7 октября мужчина, управляя трактором-погрузчиком, занимался сортировкой песчано-гравийной смеси. Трактор перевернулся. Оказавшись под тяжёлой техникой, водитель погрузчика скончался на месте.

Прибывшими на место трагедии спасателями тело мужчины было извлечено из-под трактора.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины: произведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъяты документы о деятельности предприятия, устанавливаются лица, ответственные за обеспечение безопасности проведения работ на предприятии.