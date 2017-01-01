В 2020 году в Березниках построят новый автовокзал Старый находится в опасной близости к зоне провалов

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Березники

Фото: Игорь Катаев

Сегодня, 9 октября, на заседании правительства Пермского края рассматривался вопрос внедрения новой транспортной модели межмуниципальных пассажирских перевозок.

Министр транспорта Николай Уханов сообщил, что параллельно край намерен развивать транспортную инфраструктуру. За три года планируется привести в нормативное состояние 14 автовокзалов, автостанций и кассовых пунктов. На это в проекте бюджета на 2020—2022 годы ежегодно заложено по 50 млн руб.

«Когда мы анализировали, какая инфраструктура нужна на первом этапе внедрения новой транспортной модели, обнаружили, что в ряде центров муниципалитетов вообще отсутствуют автовокзалы или кассовые пункты», — отметил министр.

По его словам, основное требование к автовокзалам и кассовым пунктам — наличие какого-то зала ожидания, туалетов, Wi-Fi, розеток для зарядки электронных устройств и объекта розничной торговли, где можно попить чаю.

Такие павильоны, например, планируется разместить в Ныробе, Чердыни, Гайнах, Кизеле, Горнозаводске, Гремячинске, Берёзовке, Мысах, Очёре и Большой Соснове. «Сейчас мы проводим работу по дальнейшему анализу транспортной инфраструктуры исходя из численности пассажиропотока, и в соответствии с выводами будем планировать строительство новых автовокзалов и кассовых пунктов», — сообщил Николай Уханов.

Губернатор Пермского края Максим Решетников добавил, что также надо предусмотреть развитие транспортной инфраструктуры в уже существующих транспортных хабах. «Очевидно, что Кудымкар будет собирать поток. Березников и Кунгура у вас на карте нет», — отметил глава региона.

Однако министр транспорта пояснил, что строительство нового автовокзала в Березниках уже запланировано. «Старый вокзал вообще находится в зоне провала. Мы туда ездили, посмотрели и вместе с администрацией Березников выбрали новое место. Проект есть. И я думаю, что в 2020 году там появится новый вокзальный комплекс», — сообщил глава минстранса.