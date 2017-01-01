В рамках городской и федеральной программ в этом сезоне благоустроено почти 600 дворов

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Фото: Пресс-служба Пермской городской думы

Завершились работы по благоустройству дворов в округах депутатов Пермской городской думы Александра Колчанова, Арсена Болквадзе и Михаила Черепанова. Об этом сообщают в Пермской городской думе.

По программе «Комфортная городская среда» в округе депутата Арсена Болквадзе выполнено асфальтирование дорог и тротуаров на ул. Автозаводской, 27 и ул. Петрозаводской, 10, также во дворе установлена ливнёвка. На Чистопольской, 18а проведено асфальтирование, организована детская и спортивная площадка, установлено освещение.

Депутат Арсен Болквадзе отметил, что успех благоустройства зависит и от граждан: «Если жители проявляют инициативу своевременно, говорят о том, чего хотят, тогда и появляется результат, который радует глаз».

В рамках городской и федеральной программ в округе депутата Александра Колчанова благоустроено более 20 придомовых территорий. В каждом конкретном случае приоритеты по благоустройству обсуждаются с с жителями. Так, во дворах домов на ул. Лебедева, 43, ул. Дружбы, 28 и ул. Тургенева, 18/2 положили новый асфальт и сделали бордюрный камень. В следующем году по просьбам жителей дома на ул. Дружбы, 28 обустроят новую, современную и безопасную детскую площадку.

«Вместе с жителями мы решаем, что необходимо установить во дворе: ограждение, детскую или спортивную площадку. Объектов в этом году сделано очень много, и мы будем продолжать и дальше улучшать город!» — отметил депутат Александр Колчанов.

Под контролем депутата Пермской городской думы Михаила Черепанова прошло асфальтирование ряда придомовых территорий в Дзержинском районе. За счёт средств федеральной программы новый асфальт появился во дворах домов на ул. Петропавловской, 76 и 78, а также на ул. Хохрякова, 25. Во дворе дома на ул. Пермской, 232 установлена детская площадка.

Депутат Михаил Черепанов: «На глазах город преображается, и это отмечаем не только мы, но и жители. Люди также принимают в этом активное участие. Это очень радует!».

Напомним, что в 2019 году в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным нацпроекта «Жильё и городская среда» из федерального бюджета были выделены средства на благоустройство дворов и общественных территорий. В Прикамье преобразятся порядка 600 объектов.