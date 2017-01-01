Губернатор предложил возить пациентов из приграничных территорий Прикамья в соседние регионы При таком варианте маршрутизации край будет оплачивать региону-соседу расходы на оказание медпомощи жителям Пермского края

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Сегодня, 9 октября, на заседании правительства Пермского края во время обсуждения темы межмуниципальных маршрутов губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что также нужно проработать вопрос межрегиональных перевозок.

«У нас ряд территории края имеют устойчивые связи с соседними регионами. Это наши южные территории, Октябрьский, который находится рядом с городом Красноуфимском в Свердловской области. Там есть медицина. И зачастую людям из Октябрьского будет проще ездить не в Кунгур, а в тот же Красноуфимск», — заявил губернатор.

После этого Максим Решетников поручил краевому минздраву посмотреть, где оправданна идея возить пациентов из приграничных территорий Прикамья в соседние регионы.

«Если ездить к Красноуфимск окажется действительно проще, то давайте выйдем на переговоры со Свердловской областью и будем оплачивать им медицинскую помощь, оказанную жителям Октябрьского округа. Думаю, что договориться с нашими соседями мы сможем», — отметил губернатор и добавил, что такой же вариант решения проблемы с доступностью учреждений здравоохранения также ранее обсуждали и с президентом Башкирии.

Напомним, с июля 2020 года край собирается ввести семь межмуниципальных «социальных» маршрутов, которые должны обеспечить доступность населению учреждений здравоохранения.