Дорожники пытаются решить проблему нефтепровода АО «Транснефть» в суде



Твитнуть Поделиться Поделиться

ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» (входит в Росавтодор) обратилось с иском в Арбитражный суд Пермского края, требуя от АО «Транснефть-Прикамье» устранить препятствие в пользовании недвижимым имуществом. Об этом сообщает ProPerm.ru

Суть исковых требований — перенос нефтепровода, который мешает завершить реконструкцию трассы Р-242 Пермь — Екатеринбург.

Реконструкция участка, в котором трасса Р-242 Пермь — Екатеринбург пересекает трубопровод АО «Трасннефть», между Кояново и Лобаново, ведётся с 2012 года. Изначально срок сдачи участка был назначен на осень 2015 года. Сроки окончания реконструкции несколько раз переносились.