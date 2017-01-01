Соликамск вышел на свет «Пермэнергосбыт» модернизирует уличное освещение города в рамках энергосервисного контракта

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Фото: Константин Долгановский

«Пермэнергосбыт» выиграл тендер на реконструкцию системы уличного освещения Соликамска, который проводила администрация округа. Две другие заявки, поступившие на торги, были отклонены как не соответствующие техзаданию. В течение шести лет без привлечения бюджетных средств компания заменит 95% светильников в Соликамске и установит 28 новых. Вложения «Пермэнергосбыт» будет возвращать из экономии потребления электроэнергии, которая после модернизации составит не меньше 65%.

На позапрошлой неделе, 26 сентября, МБУ «Управление благоустройства г. Соликамска» подписало с ПАО «Пермэнергосбыт» контракт, предусматривающий реконструкцию системы уличного освещения города Соликамска. Стартовая расчётная стоимость контракта составляла 104 млн руб. Главными критериями оценки стали процент экономии электроэнергии от величины потребления 2018 года, которая появится после завершения реконструкции, и доля этой экономии, перечисляемой исполнителю. Срок проведения работ по модернизации — 60 дней.

Всего на конкурс поступило три заявки, сообщила заместитель главы Соликамского городского округа Татьяна Горх. Но две из них были отклонены на стадии рассмотрения первых частей заявок — они не соответствовали техническому заданию.

«Названий компаний до определения победителя мы не знали, традиционно они назывались «участник №1», «участник №2» и т. д.», — поясняет Татьяна Горх. В результате остался один участник — «Пермэнергосбыт».

Проект будет реализован в формате энергосервисного контракта, то есть без привлечения бюджетных средств. «Пермэнергосбыт» заменит и установит впервые 3,7 тыс. светильников (95% имеющихся и 28 новых). Затраты компания будет возвращать в течение шести лет за счёт экономии, полученной после модернизации системы уличного освещения.

Согласно договору, после реализации проекта объём потребления электроэнергии сократится на 65%, что составит 68 млн руб. за шесть лет, с 2020 по 2025 год. 95% сэкономленных средств (всего за срок действия контракта — 64,7 млн руб.) будет оставаться у исполнителя, оставшиеся 5% (3,3 млн руб.) — в городском бюджете. С 2026 года затраты мэрии на уличное освещение снизятся с 17 млн до 6 млн руб. в год при расчёте в ценах 2018 года. «Мы обсуждали разные варианты, в том числе вариант с привлечением кредитных средств, поэтапные работы, — говорит Татьяна Горх. — Но остановились на энергосервисе. Получается, что мы одномоментно решаем задачу по уличному освещению без привлечения средств бюджета, а эти средства направляем на реализацию других крупных проектов в городском округе».

Кроме того, в рамках контракта будет создана новая автоматизированная система учёта потребления электроэнергии, а также развёрнута сеть LoraWAN для управления наружным освещением города. По словам Татьяны Горх, модернизация системы освещения — одно из мероприятий дорожной карты Соликамска по проекту «Умный город».

«Энергосервисный контракт — это механизм, позволяющий муниципалитетам полностью модернизировать систему уличного освещения без каких-либо прямых бюджетных расходов. В течение шести лет расходы бюджета на свет на улицах будут находиться на прежнем уровне, а на седьмой год резко снизятся. Шесть лет — это предельный срок компенсации расходов, возможно, он будет меньше», — говорит заместитель генерального директора ПАО «Пермэнергосбыт» Олег Скачков. По его словам, срок может сократиться при условии увеличения стоимости электроэнергии, а также в случае если экономия окажется больше расчётной. В мэрии Соликамска также рассчитывают, что контракт окупится быстрее, поскольку экономия может оказаться больше расчётных 65%.