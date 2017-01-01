В Соликамске строители произвольно меняли цену квартир в строящемся доме

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Соликамская городская прокуратура Пермского края выявила нарушение прав дольщиков. Это произошло на объекте ООО «Камастрой», сообщает пресс-служба прокуратуры края.

ООО «Камастрой» осуществляет строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу Соликамск, ул. Добролюбова, с привлечением денежных средств граждан. При этом застройщиком нарушались права граждан при заключении соответствующих договоров.

В частности, в случае увеличения площади построенной квартиры застройщик мог в одностороннем порядке изменить цену объекта, направив только сообщение и акт приёма-передачи заказчику, а в случае уклонения участника строительства от приёмки срок составления одностороннего акта о передаче объекта сокращался с двух месяцев до трёх недель.

Учитывая выявленные нарушения требований Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», прокурором директору ООО «Камастрой» внесено представление.