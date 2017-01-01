К парку автобусов МУП «Пермгорэлектротранс» могут добавиться 54 машины
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Парк автобусов МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ) в 2020 году может вырасти с нынешних 90 единиц до 144. Краевой минтранс предложил мэрии Перми взять под управление 54 автобуса, которые правительство региона покупает для межмуниципальных нужд, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Помимо автобусов ПГЭТ получит в обслуживание и межмуниципальные автобусы.
Собеседник издания в мэрии подтвердил, что такое предложение сделано. Сейчас стороны прорабатывают механизмы его решения.
Ранее сообщалось, что администрация Перми готовит предложения для депутатов по повышению эффективности ПГЭТ. В качестве одной из мер по снижению убыточности перевозок называлось увеличение парка до 150 машин.
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