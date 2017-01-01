Пермский «Молот» на выезде переиграл воронежский «Буран»

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Фото: Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Выездной матч с воронежским «Бураном» закончился со счётом 1:3 в пользу пермского «Молота».

Первый период команды начали и провели, показывая не самые высокие скорости. Было много борьбы в средней зоне и у бортов. Тем не менее хозяева смогли поймать пермяков на ошибке, позволив из борьбы на пятаке пробить шайбу за спину Шпакова, — 1:0.

Примерно в середине встречи «Молот» стал играть чуть быстрее, стало меньше сумбура. За 1.14 до перерыва Артур Чувиляев сравнивает счёт, увидев шайбу почти под голкипером соперников и добив её в ворота, — 1:1. В третьем периоде «Молот» был вынужден обороняться. В одном из эпизодов Александр Куваев успел на добивание и вывел «Молот» вперёд — 1:2. На этом пермяки не успокоились. Спустя две атаки (и буквально одну минуту!) «медведи» увеличивают отрыв, снова организовав атаку в движении, — 1:3 . Артур Чувиляев оформляет «дубль», в ассистентах — Дмитрий Воробьёв и Артём Прохоров .

Павел Десятков, главный тренер «Молота-Прикамья»:

— Игра была непростая. И мы готовились серьёзно к этой поездке. Знали, что в «Буране» смена тренера, а это дополнительные эмоции даст сопернику. Тем не менее хочу поблагодарить своих ребят за проделанную работу и болельщиков, которые нас здесь поддерживали. Двигаемся дальше.



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