В среду в Перми возможен снег


Дмитрий Енцов журналист
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Фото ВГТРК

Со вторника на территории Пермского края и Перми началось похолодание. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, днём в среду, 9 октября, ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, по востоку края — снег и, возможно, установление временного снежного покрова. 

«Предварительно, эта зона осадков пройдёт и через Пермь, и днём ожидаются осадки при температуре около +2°, возможен снег», — отметили в ГИС-центре.

При этом к концу недели возможна ещё одна волна потепления до +10°.

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