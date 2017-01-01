В 34 поселениях Прикамья реконструируют объекты водоснабжения В крае приняли программу по повышению качества водоснабжения на 20192024 годы

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Фото: Yandex.ru

Правительство Пермского края приняло постановление №696-п «Об утверждении региональной программы Пермского края по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ответственный исполнитель программы — министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края. Цель программы — повышение качества питьевой волы, поставляемой населению посредством организации централизованного водоснабжения. Для этого планируется построить или реконструировать в 34 поселениях объекты питьевого водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса. Ожидается, что это позволит повысить к 2024 году долю населения края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, до 93,1% (целевые показатели проекта «Чистая вода» на территории Пермского края).

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в 2018 году доля источников централизованного водоснабжения, отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, составляет 89,4%. Причём вода из крана оказывается качественной в 90,03% случаев, если её берут из подземных источников, и только в 58,3% — если из поверхностных. Причём питьевой водой из поверхностных источников водоснабжения в крае пользуются 60% жителей, в основном проживающих в крупных населённых пунктах, таких как Пермь, Кунгур, Краснокамск, Чайковский, Чусовой, Лысьва и Чернушка.

По санитарно-химическим показателям больше всего нестандартных проб, отобранных из поверхностных водоисточников, регистрируется в Пермском районе (75%), Губахинском (81,2%), Гремячинском (80%), Чусовском (76,9%), Нытвенском (73,9%) городских округах, а также в Краснокамске (81,2%), Чернушке (55%) и Перми (21,8%). Больше всего нестандартных проб воды по микробиологическим показателям берут в Кунгуре (5%), Кунгурском районе (20%) и Чайковском городском округе (10%).

При этом, как отмечается в программе, высокий удельный вес нестандартных проб воды в источниках Перми и Краснокамска обусловлен высоким уровнем содержания железа в реке Каме. А источники водоснабжения Чернушки (река Быстрый Танып) и посёлка Юго-Камского (пруд на реке Северке) характеризуется высоким уровнем химического и биохимического потребления кислорода.

Также в Прикамье есть проблема с природно-обусловленным повышенным содержанием в питьевой воде микроэлементов, загрязнением воды в процессе транспортировки до потребителя и образованием галогенсодержащих соединений в процессе хлорирования.

Большинство систем водоснабжения и водоотведения в Пермском крае были введены в эксплуатацию в период с 1950 по 1980 год и построены без учёта современных требований к энергетической эффективности. По состоянию на 1 января 209 года уровень физического износа объектов водоснабжения составил 57,35%, объектов водозабора — 62,21%, объектов водоподготовки — 65,6%, и водоносных объектов — 18,15%. Применение морально устаревших технологий и оборудования приводит к загрязнению водных источников недостаточно очищенными сточными водами и влечёт за собой снижение качества коммунальных услуг водоснабжения. Также из-за недостаточной мощности отдельных водопроводов и значительных потерь воды в изношенных системах транспортировки возникает дефицит качественной воды.

Общий объём финансирования региональной программы составит 4 млрд руб. Из них 2 млрд руб. — это средства федерального бюджета, 1,8 млрд — средства внебюджетных источников, 108,5 млн руб. — средства из бюджета Пермского края, и 189,6 тыс. руб. — средства местных бюджетов.

На эти деньги планируется провести реконструкцию системы водоподготовки Чусового, Александровска, поселений Уинского муниципального округа (с. Иштеряки), Чусовского (п. Верхнечусовские Городки), Октябрьского (д. Алмаз, с. Енапаево, п. Русский Сарс, с. Басино, п. Зуевский), Чернушинского (с. Брод, с. Рябки, д. Ракино), Лысьвенского городского округа (д. Сова, с. Новорождественское, д. Аитково, д. Вакса), Чайковского (с. Ваньки) городских округов, а также Кунгурского (с. Плеханово), Кишертского (с. Посад), Куединского (д. Степановка, д. Каскасал, с. Верхняя Сава) и Еловского районов (с. Калиновка и д. Прохорята).

Кроме того, до 2024 года собираются провести реконструкцию систем водоснабжения Лысьвы, Гремячинска, Кизела, с. Богородск и п.Щучье Озеро Октябрьского городского округа, п. Ергач и п. Шадейка Кунгурского района. Ещё в планах — обустройство водозабора и реконструкции системы водоочистки д. Копально Чусовского городского округа, с. Сылва и п. Юго-Камского Пермского района, реконструкция водозабора и системы водоподготовки Кунгура и водовода в Кировском районе.

Расчёт тарифных последствий реализации проекта возможен только после разработки проектно-сметной документации и проведения экспертизы проектов и сметной стоимости. С одной стороны, как указано в региональной программе, строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения могут привести к росту тарифов для населения за счёт включения туда расходов на амортизацию, зарплату обслуживающего персонала, а также затрат на дополнительное потребление электроэнергии. Дело в том, что эти работы «будут проводиться в населённых пунктах, где не ожидается прирост населения и кардинальное изменение инфраструктуры». А с другой стороны, как отмечается в программе, тарифы можно снизить за счёт применения перспективных технологий водоподготовки, а также использования систем автоматического регулирования и энергосберегающих технологий.