В музее PERMM откроется выставка-мастерская «Земля Музъем»

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Новый проект PERMM — выставка-мастерская «Земля Музъем» об отношениях с пространством и музеем откроется 16 октября и продлится до 26 января. Об этом сообщают в музее.

Экспозиция задействует три выставочных этажа и соберёт под одной крышей работы более 30 художников и результаты мастер-классов нехудожественных сообществ. Многие участники представляют Удмуртию. Это уникальная возможность познакомиться с искусством соседнего региона. Большая часть работ создаётся специально для выставки и пространства PERMM.

«Слово «музъем» в удмуртском языке означает «земля», трактуется как «почва», «территория», «планета». В сущности, это разные масштабы внимания к пространству и отношений с ним. Также слово «музъем» похоже на «музей», и в этом проявляются параллели: музей как «плодородная почва», источник вдохновения и открытий; музей как «общая территория» различных людей и сообществ; музей как «планетарный портал» во всемирное, вневременное, космическое. Ощущение подобной «связности», сопричастность к малому и всеобщему есть суть музея», — поясняют в музее название выставки.



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