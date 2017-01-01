Два пермских проекта событийного туризма стали лучшими на Урале и в Поволжье

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Подведены итоги регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards — 2019. Два пермских проекта событийного туризма стали лучшими на Урале и в Поволжье, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Всего же для участия в конкурсе было отобрано 186 проектов из 19 регионов Уральского и Приволжского федеральных округов.

Пермский край представил четыре проекта: фестиваль экстремальных видов спорта «Оса — акватория Беринга», карнавальное шествие «Пермское яркое», всероссийский фестиваль уличной культуры «Все стили в силе» и культурно-просветительский проект «Спасские гуляния в Чайковском».

По итогам конкурса первое место в номинации «Лучшее молодёжное туристическое событие» занял всероссийский фестиваль уличной культуры «Все стили в силе», который был создан и впервые реализован в 2009 году и до сих пор является ежегодным и самым масштабным событием в уличной культуре города Перми. В 2019 году в фестивале приняли участие 870 человек из 24 городов.

Второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области спорта» занял фестиваль экстремальных видов спорта «Оса — акватория Беринга», который уже четыре года подряд проходит в городе Осе. В рамках фестиваля проводятся соревнования по водно-моторному спорту в дисциплинах аквабайка.

Лучшие по результатам регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards проекты Приволжья и Урала получат право на участие в общенациональном финале премии, который пройдёт 15—17 ноября в Самаре.

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