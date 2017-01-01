Администрация Перми ищет директора МКУ на конкурсной основе

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Администрация Перми объявила конкурс на замещение должности директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек». Документы кандидатов будут приниматься до 8 ноября, сообщают в администрации города.

В состав конкурсной комиссии, помимо чиновников и депутатов гордумы, входят представители общественных организаций защитников животных «Доброе сердце», «Островок Надежды», фонда «Верность».

Кандидаты на должность директора МКУ должны иметь высшее образование по определённым специальностям, стаж работы на руководящих должностях должен составлять не менее пяти лет.