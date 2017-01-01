Из Америки — с любовью Пермякам покажут фестивальные хиты независимого американского кино

Твитнуть Поделиться Поделиться

С 15 по 20 октября в кинотеатре «Кристалл» пройдёт 14-й фестиваль американского кино AMFest. В программе — хиты фестивалей США этого года.

Абсолютное большинство зрителей знает американское кино по продукции Голливуда с его крупными студиями, маститыми звёздами и большими бюджетами. Однако кино США не ограничивается только этим: в стране работают независимые режиссёры, которые в силу разных причин (кто — финансовых, кто — стратегических, а кто — идеологических) снимают авторское кино. Эту параллельную голливудской индустрию поддерживают американские фестивали независимого кино: Сандэнс, Трайбека, SXSW… AMFest из года в год показывает зрителям именно это «параллельное течение» фильмов из США.

Откроет нынешний AMFest комедийная драма «Арахисовый сокол» (16+), в которой снялись Шайа ЛаБаф и Дакота Джонсон. «Это — один из самых интересных фильмов программы. Во-первых, потому что он отличный пример того, как известные по кассовому кино актёры легко переходят в малобюджетные проекты. ЛаБаф — герой франшизы «Трансформеры», кумир Оливера Стоуна, у которого он сыграл в сиквеле «Уолл-стрит», а кроме того он — автор незаурядных перформансов. А во-вторых, «Арахисовый сокол» интересен и своим главным героем — парнем по имени Зак, который родился с синдромом Дауна и мечтает стать рестлером. В основе фильма — реальная мечта актёра Зака Готтзагена, который исполнил главную роль. Он всю свою жизнь любил кино и любил рестлинг. Картина получила приз зрительских симпатий на фестивале SXSW и, как нам кажется, получилась очень душевной», — рассказала в интервью «НК» куратор фестиваля AMFest Наталья Гончарова.

Кадр из фильма «Звук тишины» (16+) Предоставлено CoolConnections

У зрителей будет возможность оценить один из самых громких американских дебютов этого года. Фильм «Звук тишины»(16+) расскажет о представителе необычной и новой профессии: Питер Люциан — настройщик саунда квартир, способный устранить звуковые рельефы, вызывающие страх и уныние. Новая клиентка мастера Элен страдает от синдрома хронической усталости. Критики отмечали, что «Звук тишины» с его меланхолией и душевным юмором «выстреливает» и благодаря неожиданному актёрскому дуэту Питера Сарсгаарда и Рашиды Джонс: их отношения складываются в настоящую лирическую симфонию большого города.

В программе фестиваля также фильм-триумфатор фестиваля «Сандэнс» «Прощание» (16+). Эта смешная и вдохновляющая история о неловкой девчонке Билли, которая приезжает в отчий дом в Китае, получила главную награду — приз зрительских симпатий.

По словам Натальи Гончаровой, каждый год программа фестиваля AMFest лишний раз подтверждает, что фестивальное кино — это далеко не всегда медлительный артхаус, а часто — вполне зрительское кино. Такова драма «Отлив» Кевина МакМаллина. Она определённо придётся по душе молодым зрителям. Эта атмосферная история о взрослении, переоценке ценностей и конце прекрасной эпохи 1980-х полна неординарных визуальных эффектов.

Отличительная черта программы фестиваля AMFest этого года — американские фильмы неамериканцев, которые нашли в США возможности снимать своё кино. Так, можно будет увидеть короткометражный фильм уже успевшего стать культовым грека по происхождению Йоргоса Лантимоса. NIMIC (16+) — это сюрреалистический триллер о подземке, её чудесах и кошмарах. А начинающий режиссёр из Беларуси Дарья Жук сняла короткий фильм «Настоящая американка» (16+) о своей соотечественнице, которая сталкивается со сложностями, пытаясь обосноваться в чужой стране.

В США документальное кино существует на равных с игровым, выпускается в прокат, обсуждается зрителями. «С любовью, Антоша» (16+) — неигровая лента об американском актёре русского происхождения Антоне Ельчине, который недавно трагически погиб на взлёте своей карьеры. В фильме о нём вспоминают родные, близкие и коллеги по съёмочной площадке: Кристен Стюарт, Уиллем Дефо, Дженнифер Лоуренс, Николас Кейдж, Джоди Фостер.

Кадр из фильма «Ода к радости» (16+) Предоставлено CoolConnections

А закроет AMFest романтическая комедия «Ода к радости» Джейсона Уайнера (16+), рискнувшего заговорить о том чувстве, про которое, казалось бы, всё давно сказано.

Как известно, с независимого кино в США часто начинаются режиссёры, известные широкому кругу зрителей и составляющие сердце Голливуда. Такова история Дэмьена Шазела — режиссёра мьюзикла «Ла-ла-лэнд» (16+), получившего шесть номинаций на «Оскар». Его первые работы когда-то были показаны на фестивале AMFest.

Расписание фестиваля AMFest: http://www.coolconnections.ru/ru/events/amfest-2019/perm

Твитнуть Поделиться Поделиться