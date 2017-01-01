Квадратный метр на рынке вторичного жилья в Прикамье за год вырос в цене почти на 1,5 тыс. руб.



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Фото: Константин Долгановский

Аналитический отдел портала «Авито Недвижимость» проанализировал цены на вторичном рынке жилья по регионам России.

Так, по данным портала, за год — с третьего квартала 2018 года по третий квартал 2019 года — средняя стоимость 1 кв. м в Прикамье выросла почти на 1,5 тыс. руб. — с 35,5 тыс. руб. до 36,9 тыс. руб. То есть рост составил 3,76%.



При этом средняя цена в Пермском крае остаётся одной из самых низких в стране — из 25 исследованных регионов дешевле, чем в Прикамье, вторичное жильё только в Алтайском крае и Челябинской области.



Самый дорогой «квадрат» на рынке «вторички», помимо традиционных лидеров, Москвы и Санкт-Петербурга, в Краснодарском крае — 60,5 тыс. руб.



При этом почти во всех регионах цена квартир выросла. В среднем по стране рост составил 3,8% за год.