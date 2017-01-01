ЕНВД и патент с 2020 года могут повысить на 4,9%

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Минэкономразвития России, которое определяет величину индексации налогов, подготовило проект приказа министерства об установлении коэффициентов-дефляторов на 2020 год. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На 2020 год Минэкономразвития предлагает установить для ЕНВД коэффициент в размере 2,009, для патентов — 1,592, а для торгового сбора — 1,382. Таким образом, при прочих равных условиях в 2020 году ЕНВД, патент и торговый сбор увеличатся на 4,9%.

С учётом того, что Минэкономразвития прогнозирует инфляцию на конец года в 3,8% и 4,7% в среднем за год, рост налогов, прописанный в проекте приказа, превышает прогнозируемый уровень инфляции. Для ЕНВД это будет самым значительным повышением с 2015 года (тогда этот налог вырос на 7,5%).

Напомним, что ЕНВД планируется отменить с 2021 года на федеральном уровне. В 38 муниципалитетах Пермского края уже приняли решение об отмене ЕНВД с 2020 года. Против отмены на сегодняшний день проголосовали в Большесосновском и Частинском районах, Гайнском муниципальном округе, а также Добрянском, Красновишерском и Чердынском городских округах. В Куединском районе и Очёрском городском округе решение планируется принять после принятия во втором чтении законопроекта о внесении изменений в патентную и упрощённую систему налогообложения.

Отметим, что бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с идеей продления ЕНВД до 2024 года. Однако, как сообщает «Коммерсант», Правительство РФ дало официальный отзыв на инициативу уполномоченного по правам предпринимателей.