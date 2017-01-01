Мендель Футлик получил звание «Заслуженный архитектор России»



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Фото: Константин Долгановский

В Центральном выставочном зале 7 октября состоялась торжественная церемония присвоения почётного звания «Заслуженный архитектор России» почётному архитектору России Менделю Футлику.

На счету Футлика несколько знаковых для Перми зданий. Например, здание ДК Гознака, ДК Гагарина, «пушкинская» баня, ДК ВОС. Также Мендель Футлик — автор нескольких памятных мест города: мемориала на воинском кладбище, памятника А. С. Пушкину на ул. Сибирской, памятника героям Гражданской войны.