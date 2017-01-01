Осинские депутаты сформировали свою часть комиссии по отбору главы



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На состоявшемся вчера, 7 октября, внеочередном заседании Осинской гордумы было принято несколько решений.

Во-первых, депутаты определились со своими представителями в конкурсной комиссии по отбору главы. Это спикер думы и директор МУП «Водоканал» Михаил Алатырев, вице-спикер Михаил Рожков, председатель бюджетной комиссии Аниса Федина и председатель комиссии по инфраструктуре Алексей Курбанов. .

Во-вторых, решили, что конкурс по отбору главы состоится 22 ноября. На нём выберут не менее двух кандидатур, которые будут представлены депутатам. Приём заявок продлится с 11 октября по 11 ноября.

Теперь они ждут, когда своих представителей в комиссию делегирует губернатор Пермского края. В Осе выражают опасения, что край может проигнорировать их предложения и в результате комиссия останется неправомочной. «Мы надеемся на конструктивный диалог», — сообщил один из депутатов.

Ранее на заседаниях депутаты поставили вопрос о денежном содержании врио главы округа Алексея Григорьева, однако Григорьев от зарплаты отказался.



Напомним, депутаты Осинской гордумы внесли ряд поправок в типовое положение по выборам главы, а также отказали действующему главе района в статусе врио округа. Они поддержали начальника СМУ Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексея Григорьева. Согласно положению, по которому будет выбираться глава территории, количество членов комиссии уменьшено до восьми, по четыре от местных и краевых властей (в типовом положении, которое рекомендует к принятию край, — 12 членов комиссии, по шесть от муниципальной и краевой властей), а также зафиксировано, что председатель комиссии, у которого есть право решающего голоса, назначается из числа местных депутатов (в типовом — из краевых представителей, и это и. о. главы администрации губернатора Леонид Политов). Кроме того, прописано, что комиссия должна предложить депутатам не менее двух кандидатур.



«Двойным» голосом председателя комиссии воспользовались при проведении конкурса по выборам главы Чайковского в прошлом году и конкурса по отбору главы Кудымкара на прошлой неделе. В результате депутатам в Чайковском на выбор предоставили только действующего главу Юрия Вострикова и его зама Александра Пойлова (депутаты видели на этом посту другого человека). В Кудымкаре по итогам заседания конкурсной комиссии во второй тур конкурса по выборам главы вышли директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалёв и начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович (у действующего главы Ивана Мехоношина, который также участвовал в конкурсе, в думе было большинство, но он до этого этапа не дошёл).



Отметим, что в списке претендентов на должности главы Осинского округа — три фамилии: начальник СМУ Чайковского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Алексей Григорьев (врио главы Осинского ГО), глава Осинского района Яков Лузянин и советник главы Перми, бывший глава района Сергей Романов.