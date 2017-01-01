Большинство пермяков считают, что ипотечные ставки до конца года не изменятся



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Портал о недвижимости domofond.ru провёл опрос среди пользователей своего сайта на предмет ожидания изменения ипотечных ставок до конца года. Что касается Перми, то 64% опрошенных считают, что ставки не изменятся, 27% ожидают их повышения, и 9% — понижения.

При этом 40% пермяков считают, что конец года будет «скорее неблагоприятным» для покупки квартиры.



Отметим, что ипотечные ставки в Перми варьируются в зависимости от программ — от 5% годовых до 10%.