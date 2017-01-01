Приговор в отношении депутата Заксобрания вступил в силу

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Приговор в отношении депутата краевого Заксобрания Владимира Подкорытова вступил в силу. Об этом сообщают в Ленинском районном суде.

До этого момента ни депутат, ни сторона обвинения решение не обжаловали.

Напомним, 16 сентября депутата Заксобрания Пермского края, гендиректореа строительной компании АО «Второе пермское управление «Уралхиммонтаж» Владимира Подкорытова признали виновным в налоговых преступлениях.

В 2016 году Подкорытов был избран депутатом Законодательного собрания по 17-му округу — это Чусовской и часть Горнозаводского района.

По данным следствия, будучи директором коммерческого предприятия, он в течение двух лет умышленно не исполнял обязанности налогового агента по перечислению удержанного налога на доходы физлиц с выплаченной работникам зарплаты. Сумма ущерба составила более 16,1 млн руб. Кроме того, зная об имеющейся у компании недоимки по налогам на 9 млн руб., он умышлено скрыл от налоговиков более 11,1 млн руб.

Прокуратура просила назначить депутату наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 300 тыс. руб. В итоге суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 500 тыс. руб.