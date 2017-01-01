В Прикамье скорректировали тарифы на теплоснабжение

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Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края в соответствии с определением Верховного суда РФ от 25 июля 2019 года скорректировало тарифы на теплоснабжение для Пермской сетевой компании с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года.

Тариф, действующий в период с 1 октября 2017 года по 30 июня 2018 года, снизили на 5,1%, а тариф, действующий с 1 июля по 31 декабря 2018 года, — на 0,3%.

Как сообщает пресс-служба министерства, жители края, которые добросовестно оплатили услугу по ранее действующим тарифам, могут обратиться в Пермскую сетевую компанию с просьбой зачесть переплату за 2017—2018 год в счёт будущих платежей.

Постановление опубликовано на официальном сайте министерства 3 октября и вступает в силу в течение 10 дней с момента его опубликования.

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