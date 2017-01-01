В декабре на торги будут выставлены почти все городские автобусные маршруты Перми

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Администрация Перми издала постановление «О внесении изменений в отдельные правовые акты», в котором указано, что с декабре этого года планируется объявить аукционы на обслуживание городских автобусных маршрутов Перми.

В частности, в декабре запланировано объявить аукционы на автобусные маршруты №№1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 — 51, 53 — 78, 80 и на восемь трамвайных маршрутов.

При этом срок исполнения контрактов на автобусных маршрутах разный. Например, обслуживание маршрута №3 начнётся с 1 февраля, а маршрута №1 — с 15 июля. При этом почти все контракты будут рассчитаны на пять лет.



