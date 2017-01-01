Световые шоу появятся в эти выходные на пермских фасадах и памятниках в рамках фестиваля «ПРОСВЕТ»
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В предстоящие выходные, 12 и 13 октября, в Перми пройдёт первый фестиваль света «ПРОСВЕТ» (6+). В рамках фестиваля пермяков ждёт серия световых шоу на зданиях и объектах города, сообщают организаторы.
Основой для световых проекций станут здания театра оперы и балета и «Завода Шпагина», «Пермские ворота», телебашня, колесо обозрения и Кунгурская ледяная пещера.
В новом фестивале «ПРОСВЕТ» примут участие арт-команды из Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода.
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