В театре оперы и балета откроют школу театрального блогера

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На этой неделе в Пермском театре оперы и балета запустят школу театрального блогера. Её участники будут смотреть и анализировать спектакли, сообщают в театре.

Школу театрального блогера театр проводит вместе с Ассоциацией театральных критиков.

Это пятидневный интенсив для тех, кто размышляет и пишет о музыкальном театре. Школа адресована в первую очередь блогерам и активным зрителям, но присоединиться к ней могут и профессиональные журналисты.



Занятия будут проходить с 11 по 15 октября в дневное и вечернее время. Педагогом школы выступит Юлия Бедерова — музыковед и музыкальный критик, член экспертного совета и жюри фестиваля «Золотая маска».



Участники школы посмотрят оперу «Князь Игорь», балеты Джорджа Баланчина и спектакль-перформанс «Закрой мне глаза». На примере трёх театральных произведений в разных жанрах блогеры вместе с Юлией Бедеровой научатся ориентироваться в современном музыкальном театре и анализировать происходящее на сцене.



Обучение в школе бесплатное. Участников выберут по заявкам.