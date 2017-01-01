В Индустриальном районе Перми демонтировали 11 незаконных автостоянок
С начала года в Индустриальном районе Перми принудительно убраны 11 незаконных автостоянок. Об этом сообщает пресс-служба администрации Перми.
В сентябре в принудительном порядке были демонтированы шесть незаконных автостоянок на ул. Качалова, Архитектора Свиязева, Мира, Карпинского, проспекта Декабристов. Автостоянки размещались на муниципальной земле самовольно, без соответствующих разрешений, с автомобилистов незаконно взималась плата за размещение транспортных средств.
При этом три автостоянки — на ул. Мира, Стахановской и на пересечении ул. Архитектора Свиязева и Карпинского — собственники убрали самостоятельно.
Сейчас объекты отправлены на место временного хранения. Теперь собственникам предстоит возместить в бюджет Перми расходы, связанные с принудительным демонтажем, перемещением и хранением объектов.
До конца года запланирован принудительный демонтаж ещё восьми самовольно установленных автостоянок.