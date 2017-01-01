На неделе Пермь ожидают масштабные отключения воды

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Фото: Yandex.ru

На начавшейся неделе в Перми запланированы отключения воды в разных районах города. Как сообщают в «Новогоре-Прикамье», это связано с аварийными и плановыми ремонтными работами.

Так, 7 октября с 9:00 на сутки без воды останутся дома по адресам:

ул. Кировоградская, 52, 66, 68.

8 октября с 8:00 до 12:00 воды не будет у жителей домов:

ул. Пихтовая, 44, 46, 46/1, 46/2.

В этот же день с 10:00 до 10:00 9 октября воду отключат по адресам:

ул. Глеба Успенского, 22, 28;

ул. Елькина, 1, 1а, 2, 4, 49, 4а, 8, 8а;

ул. Углеуральская, 22.

10 октября с 10:00 до 19:30 воды не будет по адресам:

ул. Максима Горького, 1, 14, 14б, 2, 6, 8;

ул. Монастырская, 1 к1, 1 к6, 2, 2 к1, 3, 3а.

С 10:00 10 октября до 10:00 11 октября отключения запланированы по адресам:

ул. Барамзиной, 48, 54;

ул. Боровая, 2, 24, 26, 28, 30, 30а, 32;

ул. Гатчинская, 18, 20;

ул. Голева, 2;

ул. Качалова, 17, 19, 21, 23, 25, 27;

шоссе Космонавтов, 158а, 160, 162, 173а, 175а, 179а, 181а, 191, 193, 86, 86а;

ул. Локомотивная, 3а;

Уу. Малкова, 28а;

ул. Мира, 90, 92, 92а;

ул. Одоевского, 16, 18, 20, 22, 22а, 24, 26, 28;

ул. Папанинцев, 8;

пр. Парковый, 66;

ул. Переселенческая, 102, 104, 111;

ул. Углеуральская, 22, 27;

ул. Энгельса, 1.

С 10:00 11 октября до 10:00 12 октября воду отключат в домах:

ул. Мира, 102, 57, 59, 61, 65, 67, 69.

12 октября с 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

ул. Мира, 102, 57, 59, 61, 65, 67, 69.

С 10:00 12 октября на сутки отключат воду в домах:

ул. Макаренко, 19, 21, 23;

ул. Юрша, 5.

13 октября с 9:00 до 19:00 воды не будет по адресам:

ул. Гайвинская, 37, 4, 42; пер. Гайвинский 2-й, 2; пер. Гайвинский 3-й, 10; пер. Гайвинский 4-й, 1; пер. Гайвинский 5-й, 1; пер. Гайвинский 6-й, 22; ул. Кишинёвская, 30; ул. Конная, 1; ул. Медногорская, 2; ул. Мезенская, 48; ул. Репина, 43; ул. Севанская, 27; ул. Тихвинская, 2; ул. Урюпинская, 9; ул. Ухтинская, 11, 32; ул. Ухтинская 2-я, 20.











