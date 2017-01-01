В Перми состоится Форум городского и регионального развития



Твитнуть Поделиться Поделиться

Форум городского и регионального развития пройдёт 17—18 октября и объединит специалистов из сферы планирования и управления городским пространством. Форум анонсируют в пресс-службе администрации Перми.

Как сообщили в департаменте градостроительства и архитектуры администрации Перми, организатором форума выступает факультет городского и регионального развития Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва) при поддержке правительства Пермского края и администрации Перми. Мероприятие пройдёт на двух площадках: в Центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (ул. Петропавловская, 25) и частной филармонии «Триумф» (ул. Ленина, 44).

В форуме примут участие специалисты из сферы планирования и управления городским пространством: эксперты-урбанисты, представители городской и краевой администраций, работники государственного сектора, преподаватели вузов, а также молодые проектировщики и архитекторы из разных городов России.

Тема этого года ― «Инструменты профессионалов». Участники обсудят актуальные вопросы регулирования землепользования и застройки, стратегии пространственного развития городов, модели развития и модернизации сложившихся районов, вопросы профессии городского планировщика и многое другое.