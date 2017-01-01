Приставы помогли вернуть почти млн рублей задолженности сотрудникам одной из соликамских фирм

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Судебные приставы Прикамья вернули сотрудникам ООО «Соликамская ПМК-11» задолженность по оплате труда свыше 900 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Организация, осуществляющая строительство и ремонт дорог, не желала рассчитываться с соликамцами за выполненную работу, в связи с чем они обратились за защитой своих нарушенных прав в комиссию по трудовым спорам. Получив соответствующие удостоверения, являющиеся в своем роде исполнительными документами, работники организации предъявили их на принудительное исполнение в отдел судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району УФССП России.

Руководство не спешило исполнять требования исполнительных документов, ссылаясь на отсутствие ликвидного имущества и денежных средств.

Приставами на расчетном счету предприятия были обнаружены средства, необходимые для полного погашения задолженности по заработной плате. При помощи электронного документооборота списание денежных средств осуществлено за считанные минуты.

Взысканные денежные средства перечислены взыскателям.