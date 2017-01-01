Стенд Пермского края на ПМГФ посетило более 6 тыс человек

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

Стенд Пермского края на Петербургском международном газовом форуме посетило более 6 тыс человек. Помимо представителей российских предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), продукцией региональных промышленников заинтересовались представители зарубежных стран — Индии, Китая, Узбекистана и Азербайджана, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В частности, Джамал Ибрагимов, заместитель главного инженера «Сокар Петролеум», крупнейшей нефтяной компании Азербайджана, отметил, что продукция Пермского края отвечает всем современным требованиям качества. «Меня очень заинтересовали интеллектуальные системы безопасности от «ВИПАКС» и оборудование для газового сектора», — сообщил он. Представители из Китая проявили интерес к биотелеметрическим решениям от ITPS, трубам ANACONDA от «Технологии композитов» и средствам индивидуальной защиты.

Стенд Пермского края посетил председатель правления «Узбекнефтегаза» Баходиржон Сидиков, который пригласил пермские предприятия в ноябре этого года провести на территории Узбекистана большие переговоры с участием других нефтегазовых компаний страны.

3 октября на стенде региона побывали председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов. Они тоже высоко оценили пермские наработки для предприятий ТЭК, презентованные губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края Ивана Яковлева, в целом иностранные компании заинтересованы в сотрудничестве с пермскими промышленниками, готовы перенимать опыт локализации и автоматизации производства, внедрять на своих предприятиях уже готовые комплексные решения как в области безопасности трудового процесса, так и в области IT-технологий.

Подводя итоги международного мероприятия, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что газовый форум — отличная возможность для пермских компаний продемонстрировать свой потенциал и разработки.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Мы участвуем в форуме уже четвёртый год. Если в первый раз у нас было семь компаний-участниц, то сейчас двадцать, причём не только на стенде Пермского края, но и на стендах ОДК, «Газпрома» и т.д. Это говорит об эффективности таких выставочных мероприятий. На сегодня поставщиками «Газпрома» выступают 64 компании, объём поставок растёт каждый год и за три года составил почти 55 млрд рублей. Пермскому краю всегда есть что предложить крупным корпорациям.

Всего на ПМГФ-2019 было представлено 20 региональных компаний (16 на стенде Пермского края, ещё 4 на объединённых стендах федеральных холдингов — «Газпрома», ОДК, «Роскосмоса», а также Российского экспортного центра) и порядка 30 решений для нужд ПАО «Газпром». Среди экспонентов — ГК «ITPS», ООО «Джон Крейн — Искра», ООО «К.Т.Р. Инжиниринг», ООО «Технология композитов», «ЭР-Телеком Холдинг», ГП «Спутник» и др.