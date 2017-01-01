В Пермском цирке состоится финал Всероссийского фестиваля детских цирковых коллективов

Твитнуть Поделиться Поделиться

В Перми пройдут финальные мероприятия Всероссийского фестиваля-конкурса детских любительских коллективов, посвящённого 100-летию российского цирка .

17 и 18 октября в Пермском цирке состоится последний, очный, этап конкурса (0+). В нём примут участие детские любительские цирковые коллективы со всей России, отобранные жюри в рамках заочного этапа. Всего было принято 78 заявок от 24 цирковых коллективов и индивидуальных исполнителей из 16 городов и сёл России.

19 октября фестиваль-конкурс завершится гала-концертом, в котором лучшие детские цирковые коллективы покажут свои номера в жанрах воздушная гимнастика, эквилибристика, жонглирование, акробатика, клоунада и иллюзия (0+). В финальном шоу также примут участие профессиональные артисты Росгосцирка Камал и Анар Джебраиловы. Они представят зрителям два своих лучших номера — «Обезьянью корриду» и «Жонглёра со шляпами» (0+).

Перед представлением в фойе цирка будет организована 3D-фотозона, маленьких гостей ожидают интерактивные площадки и детская анимация.

Источник — пресс-служба администрации губернатора

Твитнуть Поделиться Поделиться