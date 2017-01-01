СКР расследует дело о фальсификации результатов выборов в Пермском районе

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Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», следственные органы СУ СКР по Пермскому краю расследуют уголовное дело о нарушениях законодательства при выборах 8 сентября депутатов земского собрания Пермского района.

Речь идет о вбросах бюллетеней при организации досрочного голосования на территории Юго-Камского сельского поселения. По данным источников издания, голосование проходило с использованием выносной урны, и в нее мог быть произведен вброс около двухсот бюллетеней. При этом подписи избирателей, который формально участвовали в голосовании, были поддельные.

По округу №2 победил Николай Коцофан, который считается членом команды главы муниципалитета Александра Кузнецова. За него на выборах в земсобрание проголосовал 1061 человек. Если убрать голоса, которые могли быть сфальсифицированы, результат Николая Коцофана все равно будет выше, чем у его ближайшего конкурента — кандидата от ЛДПР Алексея Асташина (его поддержали 235 человек).

Таким образом, согласно нормам действующего федерального законодательства, Николай Коцофан сохранит мандат депутата земского собрания Пермского района даже в случае отмены результатов досрочного голосования. В минувшую среду Николая Коцофана единогласно избрали председателем представительного органа. Однако господин Коцофан вступит в должность только после завершения конкурса на пост главы района — 26 декабря. До этого момента исполнять обязанности главы района и председателя земского собрания будет Александр Кузнецов.

Отметим, что, по данным портала «Судебные и нормативные акты РФ», с 2003 года по статье ст. 142.1 УК РФ было вынесено менее 40 приговоров. Практически во всех приговорах осужденные — члены участковых и территориальных избирательных комиссий.