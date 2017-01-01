Разыскиваемый и обвиняемый в хищении денег из «Экопромбанка» бизнесмен сдался силовикам

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Как сообщает 59.RU, бизнесмен Игорь Куйда приехал в Пермь и 25 сентября добровольно явился в следственную часть ГСУ краевого главка МВД РФ и дал показания в качестве подозреваемого. По данным источника, он решился на это после приговора Владимиру Нелюбину.

2 октября ему предъявлено обвинение в групповом мошенничестве на 200 млн руб. Суд в тот же день избрал мерой пресечения денежный залог в 20 млн руб. — как ранее и Нелюбину. «Куйда намерен защищаться и доказывать свою невиновность. Про него много всего наврали», — сказал 59.RU адвокат Арсен Навасардян. Также адвокаты Игоря Куйды участвовали 4 октября в заседании Ленинского районного суда, где рассматривался вопрос о несоразмерности ареста всего имущества Куйды с причиненным ущербом.

Напомним, что, по версии полиции, Игорь Куйда, его юрист Сергей Обидин и бывший депутат заксобрания Прикамья Владимир Нелюбин в сентябре 2012 года убедили руководство ОАО АКБ «Экопромбанк» заключить договор о предоставлении кредитной линии на сумму 215 млн руб. После того как «Экопромбанк» признали банкротом, считает следствие, Куйда и Обидин совместно с неустановленными лицами ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата.

В итоге 15 сентября 2015 года состоялось решение о признании незаключенными договоров о кредите и об ипотеке. В результате этого, как полагает следствие, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов», на которую возложены обязанности по выплате страхового возмещения 2700 вкладчикам «Экопромбанка», был причинен ущерб.

13 апреля 2017 года полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемые Куйда и Обидин от следствия скрылись, и 13 октября 2017 года их объявили в розыск. Третьего фигуранта этого дела — Владимира Нелюбина — 17 мая 2019 года приговорили к 6 годам и 3 месяцам лишения свободы.