Краевой Центр спортивной подготовки уличили в намеренном дроблении закупок

Твитнуть Поделиться Поделиться

Пермское УФАС выявило нарушения в деятельности ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края». Госучреждение пренебрегло федеральным законом «О защите конкуренции» при проведении закупок на поставку и монтаж светового оборудования на фасад УДС «Молот», сообщает пресс-служба ведомства.

К такому выводу пришла комиссия надзорного ведомства, изучив ряд совершенных Центром сделок в рамках реализации мероприятий по содержанию имущественного комплекса дворца спорта, на которые из регионального бюджета была выделена субсидия в размере 30 млн 744 тыс рублей.



Анализ проведенных Центром спортивной подготовки закупочных процедур показал, что оформленные госучреждением шесть договоров на общую сумму 2 млн 535 тыс 235 рублей, по сути, являются единой искусственно раздробленной сделкой, поскольку направлены на достижение одной цели — поставку и монтаж неона на фасад УДС «Молот».

— ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» заключил самостоятельные договоры в один день с пятью поставщиками, предоставив им преимущества в поставке отдельных товаров и услуг по максимально возможной цене без участия в какой-либо конкурентной борьбе. Таким образом, госучреждение не учло права других участников рынка, нарушив ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции», — рассказал руководитель Пермского УФАС России Александр Плаксин.



Центру спортивной подготовки Пермского края было выдано предписание, согласно которому госучреждение обязано устранить причины и условия правонарушения, а также принять меры по недопущению действий, противоречащих закону «О защите конкуренции».



ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» нарушение антимонопольного законодательства не признало и обратилось в арбитражный суд с заявлением — отменить решение и предписание Пермского УФАС.



Заявитель пояснил, что при проведении закупок руководствовалось порядком, регламентированным Положением о закупках госучреждения, согласно которому закупка у единственного поставщика может применяться заказчиком в случае оказания услуг на сумму, не превышающую 500 000 рублей. Кроме того, Центр оправдывал свои действия ограниченным периодом времени подготовки международного соревнования по баскетболу в УДС «Молот»: денежные средства из бюджета были выделены в январе 2018 года, а соревнования проводились уже в феврале этого года. Также Центр ссылался на то, что проведение конкурентной процедуры исключило бы мелкие фирмы, не обладающие необходимыми средствами для участия в торгах.



Арбитражный суд Пермского края требования госучреждения удовлетворил, установив, что договоры на поставку и монтаж светового оборудования заключались для разных хозяйственных целей. Однако Пермское УФАС России с позицией суда первой инстанции не согласилось и подало жалобу в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.



Апелляционный суд, повторно исследовав материалы дела, признал позицию антимонопольного органа обоснованной: «Фактически эти договоры представляют собой единую сделку, искусственно раздробленную и оформленную шестью самостоятельными договорами для формального соблюдения ограничений, предусмотренных Положением о закупках. Следовательно, госучреждение намеренно заключило несколько сделок с разными лицами, чтобы избежать проведения конкурентных форм закупки,…что свидетельствует о нарушении заказчиком требований ч.1 ст.17 Закона «О защите конкуренции».



Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил отменить решение суда первой инстанции и полностью отказать в удовлетворении заявленных требований ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края».



Пермское УФАС России возбудило административное производство в отношении ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края». Должностные лица, допустившие нарушение антимонопольного законодательства, будут привлечены к ответственности. Им грозят штрафные санкции в размере от 15 тысяч рублей.