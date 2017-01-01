Пермский край и «Газпром» разработают программу газификации региона до 2025 года

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В рамках Петербургского международного газового форума состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова. Стороны обсудили перспективы сотрудничества по газификации региона, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Максим Решетников отметил, что Пермскому краю впервые удалось остановить рост задолженности за газ и сделать скачок в части строительства распределительных газопроводов в населённых пунктах: за три года почти 20 тыс. домов обеспечены возможностью проведения газа.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Сейчас наша основная задача — сформировать программу газификации на 2021—2026 годы. «Газпром» выделяет на это большие ресурсы, у нас есть возможность привлечь эти средства в край. При разработке программы мы предусмотрим, чтобы газификация в регионе была эффективной. Мы постараемся избежать необходимости протягивать газопровод на большие расстояния: у таких сетей высокая стоимость эксплуатации и в конечном счёте это отразится на тарифе для жителей. Поэтому важно подойти к вопросу разумно.

Сергей Густов обозначил заинтересованность компании в развитии газификации на территории Пермского края. Для этого предстоит разработать программу газификации на следующие пять лет — до 2025 года. Более чёткие параметры стратегического документа будут обсуждаться во время визита главы ООО «Газпром межрегионгаз» в Пермь.

Сейчас в Пермском крае реализуется программа газификации до 2021 года. Планируется, что в общей сложности на это будет направлено 1,5 млрд рублей, из них 600 млн рублей — на эффективную газификацию (это касается тех территорий, где на одной улице газопровод есть, а на другой нет) и ещё 900 млн — на программу синхронизации с «Газпромом». Каждый год газ приходит в 7 тыс. домов.