Пермяки смогут увидеть постановку-финалиста фестиваля «Театральное Приволжье»

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В четверг, 10 октября, в 19:00 студенческий театр «17-я скрипка» в Пермском национальном исследовательском политехническом университете покажет спектакль «Признание» («Далёкие близкие»). Постановка является финалистом окружного фестиваля «Театральное Приволжье» в номинации «Студенческий театр», напоминают на сайте губернатора и правительства региона.

Авторский студенческий театр «17-я скрипка» создан при ПНИПУ в 2013 году. Актёры театра — студенты технических специальностей, будущие строители, дорожники, механики. За эти годы коллектив добился серьёзных успехов. Сегодня он многократный обладатель Гран-при и званий лауреата всероссийских и международных фестивалей и конкурсов, в том числе победитель XXVII Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», проходившего в Перми в мае 2019 года.

Спектакль «Далёкие близкие» создан ребятами по рассказам Василия Шукшина. Как отмечает художественный руководитель и режиссёр театра «17-я скрипка» Юлия Артемьева, рассказы Шукшина будут актуальны всегда.

Юлия Артемьева, художественный руководитель и режиссёр театра «17-я скрипка»:

— Они о человеке, его душе, переживаниях, любви, дружбе, предательстве — о вечных темах. Важно в какой-то момент жизни замедлиться, посмотреть вокруг и на то, что происходит внутри тебя. Спектакль как раз об этом. О той самой волшебной точке погружения в себя, редкой в нашем технологичном, скоростном веке.

Жители Пермского края до 28 октября ежедневно могут смотреть спектакли финалистов «Театрального Приволжья» на телеканале «ВЕТТА 24». Начало трансляций — в 17:00. Спектакль «17-й скрипки» будет показан телеканалом 7 октября, постановка студии «Балаганчик» — 21 октября.

Напомним, «Театральное Приволжье» стало одним из самых ярких событий Года театра в Приволжском федеральном округе. Фестиваль объединил более тысячи школьных и студенческих театров ПФО. Старт фестивалю дал в марте полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров, сейчас «Театральное Приволжье» выходит на финишную прямую. Награждение победителей состоится в декабре.

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