У многодетных семей Перми появилась возможность выбора между земельным участком и денежной выплатой

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С сегодняшнего дня, 4 октября, многодетные семьи Перми могут подать заявление о предоставлении выплаты взамен земельных участков. Об этом сообщают в администрации Перми.

Единовременная денежная выплата предоставляется многодетным семьям, состоящим на учете в Перми. Это значит, что у семей появляется возможность выбрать: ждать выдачу земельного участка или получить денежную выплату на покупку участка.

Сумма выплаты составит 250 тысяч рублей, что соответствует фактической рыночной стоимости земельных участков в Пермском крае, подчёркивают власти Перми.

Выплата будет носить целевой характер, приобретаемый земельный участок должен находиться на территории края и носить один из видов разрешенного использования: для ИЖС, ЛПХ, садоводства, огородничества, животноводства. Выплата будет предоставляться многодетным семьям с их согласия и без учета доходов, а земельный участок, приобретенный с использованием выплаты, должен оформляться в общую долевую собственность членов многодетной семьи.