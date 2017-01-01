В Перми откроют мемориальную доску второму директору филармонии Пермская краевая филармония отмечает начало 84-го сезона не только спектаклями и концертами

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Владимир Матвеев

Фото: Пермская краевая филармония

7 октября в Перми откроют мемориальную доску Владимиру Матвееву (18 июня 1935 г. — 28 мая 2008 г.), заслуженному работнику культуры РФ, который возглавлял Пермскую филармонию 17 лет: с апреля 1974 года по февраль 1991 года.

Доска будет открыта на доме на доме № 69 по улице Советской. До революции это трёхэтажное здание было доходным домом купца Белова. Здесь в 1976 году благодаря настойчивым хлопотам Матвеева Пермская филармония после 40-летних скитаний обрела постоянный дом.

По мнению коллег, вклад Владимира Матвеева в пермскую культуру трудно переоценить. По его инициативе и при его участии были созданы десятки творческих коллективов, получивших широкое признание. При нём Пермская филармония успешно работала как фестивальный центр.

«Основную миссию филармонии Матвеев видел в культурном просвещении и нравственном воспитании общества в целом и подрастающего поколения в частности. Под его руководством филармония стала занимать одно из ведущих мест в российской культуре. Именно за большой вклад в культуру и многолетнюю общественную работу Владимиру Матвееву в 1986 году было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры». Все его лучшие начинания, весь его опыт имеют продолжение сегодня», — заметила нынешний директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина.

Автор проекта мемориальной доски Владимиру Матвееву — выпускник Санкт-Петербургского художественно-реставрационного лицея и Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества, член Союза художников России скульптор Алексей Матвеев.

Напомним, что 29 сентября 2014 года на доме № 27 по улице 25-го октября была открыта мемориальная доска Самуилу Соломоновичу Вейхману (1902-1977) — первому директору Пермской филармонии.

Открытие доски состоится 7 октября в 15:00.

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