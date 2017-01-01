Обзор пермской городской газеты «Пятница» от 4 октября

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Будем бегать и гулять! В Черняевском лесу появилась обновлённая «Тропа здоровья».

Эволюция Революции. В центре Перми ввели в эксплуатацию новый газопровод.

С Днём учителя! Поздравления с праздником главы Перми Дмитрия Самойлова и генерального директора АО «ПЗСП» Алексея Дёмкина.

Равнение на пермских пенсионеров! В краевом центре впервые состоялся фестиваль «Серебряный турслёт» для людей старшего поколения.

Мне дорог двор, где я живу. Депутаты Пермской городской думы принимают работы по благоустройству дворовых территорий.

Научить и поддержать. В Перми открылся консультационный центр для родителей дошкольников.

«Наливайки» получат отпор. Россияне выступают за закрытие питейных заведений в жилых домах.

Город слышит — город решает. На вопросы читателей отвечают специалисты администрации Перми.

Ограничения с соблюдением прав. Кадастровая палата разъяснила правила размещения хостелов в жилых домах.

Старшее поколение: знать, понимать, уметь. О «дачной амнистии» и теплицах.

Легенда на льду. Непридуманные истории звезды пермского хоккея.

Александр Башминов: Нового тренера выбирали из 100 претендентов. Генеральный директор БК «Парма» — о новом сезоне, увеличении бюджета и о том, почему команда так сильно обновилась

Пермяки постигают азы мастерства. Молодёжная команда «АК-59» одержала первую победу на домашнем льду.

Пермяков приглашают на городские ярмарки. В октябре в разных районах города пройдут ярмарки.

Домашняя история. Пермский театр кукол подготовил очередную увлекательную премьеру.

Афиша избранное. Куда пойти с 4 по 11 октября. Выставки, концерты и кинопремьеры — непременные пункты культурной повестки в Перми, но главные события недели будут осредоточены вокруг театров.

Экскурсии в октябре. Отправляемся в путешествие по просторам Пермского края.

Газета «Пятница» выходит тиражом 100 тыс. экземпляров и распространяется бесплатно.

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