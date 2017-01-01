«Теплоэнерго» ищет среди малого и среднего бизнеса еще одного возчика мусора Территорию для нового лота забрали из действующего контракта с ООО «Экол»

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Фото: Игорь Катаев

Вчера, 3 октября, регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» объявил аукцион на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в границах Добрянского, Ильинского городского округа и Пермского района (Хохловское СП).

Начальная цена контракта составляет 7,1 млн руб. Источник финансирования — собственные средства регоператора.

Участники аукциона должны иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности, квалифицированный персонал и необходимое количество мусоровозов. Победителю аукциона нужно будет вывозить мусор из Добрянского района (кроме Сенькинского сельского поселения) будут возить на полигон ТБО в Полазне, а мусор из Ильинского района, а также Сенькинского и Хохловского сельских поселений — на полигон ТБО в деревне Софроны. Общий объем мусора составляет 32918 тыс. куб. м, а срок оказания услуг — со дня заключения договора по 31 декабря 2019 года.

Заявки на аукцион принимаются до 11 октября. А сам аукцион пройдет уже 15 октября.

Отметим, что в конце прошлого года всю территорию края разделили на 11 лотов. А новый лот значится как № 12.

В «Теплоэнерго» «Новому компаньону» сообщили, что проведение нового аукциона связано с изменением федерального законодательства. В нем появилась поправка, согласно которой регоператор обязан «отыграть» один лот на малый и средний бизнес.

Территорию для нового лота забрали из действующего контракта с ООО «Экол». В «Теплоэнерго» пояснили, что стоимость действующего контракта по лоту № 8 (Добрянский район, Ильинский район, часть Пермского района, Мотовилихинский район, Орджоникидзевский район, поселок Новые Ляды) будет пересмотрен и снижен на 7 млн руб. В конце этого года все лоты будут разыгрывать снова, и из-за лота №12, стоимость лота №8 будет снижена на 42 млн руб.

На вопрос, почему регоператор решил отрезать кусочек территории у ООО «Экол», а не у любого другого возчика, в «Теплоэнерго» ответили, что лот №8 был выбран исходя их экономической целесообразности. Напомним, что «Экол» получил контракт стоимостью 316 млн руб. Причем этот договор был заключен по максимальной цене контракта, так как на аукцион заявился лишь один участник.