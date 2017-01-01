В Прикамье до 2024 года откроют 44 автогазозаправочных станций

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До 2024 года в Пермском крае планируется построить 44 АГНКС. Такую цифру губернатор Пермского края Максим Решетников озвучил в ходе отраслевого совещания «Опережающее развитие инфраструктуры — стратегия развития рынка газомоторного топлива» под председательством зампреда правительства РФ Дмитрия Козака, сообщает пресс-служба губернатора.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Потребление будет расти в связи с тем, что новые автобусы, которые мы закупаем, работают на газомоторном топливе. В целом надо сказать, что переход на этот вид топлива — это существенная экономия в первую очередь в коммунальном секторе и в пассажирских перевозках, траки, ну и не только: легковые машины тоже сейчас начинают серийно выпускаться на газомоторном топливе.

Отметим, новые автобусы в Прикамье закупаются в ходе реализации новой транспортной модели.

На сегодня в Прикамье — в Перми и Соликамске — действует пять АГНКС, на которых газомоторный транспорт может заправиться природным газом. В регионе в настоящее время на природном газе ездит порядка 600 транспортных средств, в том числе 200 автобусов и 100 такси.

Кроме того, в регионе «Газпромом» уже построен комплекс по производству сжиженного природного газа, в состав которого входит мини-завод по производству в деревне Канюсята, а также три станции приёма, хранения и регазификации природного газа в посёлках Канюсята, Нердва и Северный Коммунар. Наличие такого комплекса позволит обеспечивать инфраструктуру, которая будет создаваться в период реализации программы, необходимым объёмом газомоторного топлива.