Афиша. Пермь. Избранное Куда пойти с 4 по 11 октября

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Выставки, концерты и кинопремьеры — непременные пункты культурной повестки в Перми, но главные события недели будут сосредоточены вокруг театров: в Театре-Театре продолжается фестиваль-конкурс «POST ФАКТ», а в Пермском театре кукол состоится премьера спектакля для малышей.

Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ» — это конкурсный показ спектаклей из лонг-листа фестиваля «Золотая маска» сезона 2017/2018 и живая площадка для творчества и коммуникаций.

ТЮЗ им. А.А. Брянцева (Санкт-Петербург) покажет «Зимнюю сказку» (16+). Одна из последних пьес Шекспира исследуется в спектакле через призму личности автора, для которого это произведение стало творческим завещанием. В «Зимней сказке» режиссёр Уланбек Баялиев увидел последнюю попытку Шекспира примирить героев всех своих трагедий, дать им надежду.

Театр-Театр, 5 октября, 19:00

Российский театр драмы имени Ф. Волкова (Ярославль) представит моноспектакль «Пилорама плюс» (18+) по пьесе Натальи Милантьевой, который родился в рамках совместного проекта фестиваля молодой драматургии «Любимовка» и Первого русского театра после удачно проведённой режиссёром Елизаветой Бондарь читки. Эта современная постановка смело, порой даже грубо в лице простого, но талантливого плотника Сани рассказывает зрителям историю любви, всепоглощающей, стирающей грани реальности, страстной, а также историю тотального одиночества и коммуникативных проблем, которые свойственны не только образованным слоям общества. Главное в спектакле то, с каким высоким градусом чувственности, достойным высокой трагедии, главный герой в исполнении Виталия Даушева отчаянно сражается за своё право любить.

Театр «Сцена-Молот», 6 октября, 15:00 и 19:00

Новокузнецкий драматический театр покажет «Вишнёвый сад» (18+) — историю про неумолимое время, про то, что ценности, которые кажутся нам вечными и незыблемыми, вдруг оказываются никому не нужны.

Театр-Театр, 6 октября, 19:00

Театр 18+ (Ростов-на-Дону) привёз на фестиваль спектакль «Хроники Макбета. Короли подъезда» (18+). В спектакле столько же смешного, сколько и страшного. Герои — муж и жена, в прошлом — палачи Гулага — ругаются, целуются, давят тараканов (друг друга), периодически вспоминают молодость и в финале идут на совместное преступление.

Театр «Сцена-Молот», 7 октября, 15:00 и 19:00

Экспериментальная постановка «Чёрный монах» (12+) по одноимённой повести А. П. Чехова от Молодёжной студии-театра «Доминанта» (Губаха) представляет собой лабиринт мыслей, фантазий и реальных закоулков современного мира, по которому ходит герой.

Декорационный цех театра, 7 октября, 17:00 и 22:00

Глазовский драматический театр «Парафраз» покажет «Чичиков балаганЪ» (16+) — театральную фантазию по мотивам поэмы Николая Гоголя «Мёртвые души».

Пермский академический Театр-Театр, 7 октября, 19:00

Завершающий спектакль фестиваля — «Пьяные» (18+) Ивана Вырыпаева в постановке Марата Гацалова в Театре-Театре.

Театр-Театр, 8 октября, 20:00

В дополнительной программе фестиваля — читка пьесы «Ад и мир» (18+) Марюса Ивашкявичюса.

Театр «Сцена-Молот», 8 октября, 15:00

Пермский театр кукол подготовил для своих маленьких зрителей очередную премьеру — спектакль «Про девочку Аню и кошку Алиску» (0+). Трёхлетняя Аня попадает в различные непростые бытовые ситуации, а выпутываться и находить ответы на возникающие вопросы ей помогает кошка Алиска. Вместе они получат новые навыки, а также отточат уже имеющиеся. Маленькие зрители без труда смогут узнать в девочке Ане себя и посмотреть на свои поступки со стороны. Спектакль носит воспитательный характер, но история доносится ненавязчиво, без назидания, и будет интересна не только малышам, но и их родителями.

Пермский театр кукол, 5, 6 октября, 11:00, 16:00; 8, 9 октября, 19:00

В рамках Гражданских сезонов «Пермские дни памяти» пройдёт лекция из цикла «Нескучных разговоров и дебатов об ушедшей/не ушедшей эпохе» «Наши 90-е: Что же было с Родиной и с нами?» (16+). Участников ждёт флэш-выставка «Мои 90-е», дискуссия о способах и стратегиях перемен, дебаты на тему «Лихие 90-е» или «время надежд»?» и многое другое.

Центр городской культуры, 5 октября, 16:00

С концертом виольной музыки «Барочные диалоги: Пермь — Петербург» (6+) выступят Руст Позюмский (Санкт-Петербург) и Дилявер Менаметов (Пермь). Двое музыкантов-энтузиастов с разными школами и бэкграундом, но с одинаковой жаждой исследования мира старинной музыки встретятся для первого совместного выступления в историческом пространстве пермского католического костёла, которому уже более 145 лет. В программе дуэты для двух басовых виол европейских композиторов XVII-XVIII веков: Иоганнеса Шенка, Кристофа Шаффрата, сюиты Антуана Форкре, авторские произведения Руста Позюмского.

Костёл римско-католической церкви, 6 октября, 20:00

Юлия Балабанова (12+), самобытный автор русского акустического рока, лауреат Грушинского фестиваля, фестиваля «Платформа» и Всероссийского поэтического конкурса имени Александра Башлачёва выступит с концертом, где исполнит собственные стихи и песни в сопровождении гитары. Зрителей ждут песни-истории и песни-признания.

Арт-кафе «Эпоха», 9 октября, 19:00

В Перми открылась выставка художницы Аси Феоктистовой «Геометрия ночного сада» (6+). Живопись — это революция, осознание одновременно беспомощности и силы, открытие и растворение в красоте», — так художница говорит о своём творчестве. Работы Аси Феоктистовой находятся в музеях и частных коллекциях России, Франции, Германии, Австрии, Америки, Чехии, Англии, Хорватии, Италии.

Центральный выставочный зал, до 20 октября

На выставке-продаже «Антикварный салон и мир увлечений» (0+) представлены различные направления коллекционирования: бонистика, нумизматика, фалеристика, филателия, филофония, хорология и др. В продаже: фарфор, гжель, бижутерия, живопись, предметы интерьера, старинные часы, значки, антикварная мебель, книги, игрушки, винтажные вещицы. Впервые на выставке — уникальная коллекция флаконов для духов и предметов мелкой пластики начала XX века от RENE LALIQUE. Рене Лалик, наряду с Фаберже и Тиффани, является великим дизайнером-новатором. Он запатентовал 16 изобретённых им технологий, ввёл новые нетрадиционные материалы и сюжеты в ювелирное дело. 5 октября в 13:00 в рамках выставки состоится лекция Вадима Зубкова, эксперта в творчестве Рене Лалика. Вадим расскажет о жизни дизайнера, объединившего два стиля в искусстве — Moderne и Art Deco.

Выставочный центр «Пермская ярмарка», до 6 октября

Экспонаты выставки «Дворец: вчера, сегодня, завтра» (0+) собраны горожанами и рассказывают историю одного из крупнейших культурных центров Перми — Дворца культуры им. Калинина. В составе экспозиции — более 100 экспонатов, помогающих восстановить хронологию событий повседневной и творческой жизни дворца. За время реализации проекта совместно с жителями микрорайона были собраны архивные фотографии, документы, личные рассказы, материалы и экспонаты, относящиеся к деятельности дворца с 1970-го года по настоящее время.

ДК им. Калинина, до 1 ноября

Общество российских немцев «Возрождение» («Wiedergeburt») проведет концертную программу «Яркие краски осени» (16+) для делегации Землячества немцев из России в Нижней Саксонии. В 17:00 стартуют мастер-классы: по валянию из шерсти «Тыковка», по оформлению фруктовых салатов, а также презентация об истории праздника Erntedankfest. В 18:30 начнётся концерт с исполнением хоровых и танцевальных номеров.

Пермская краевая библиотека им. Горького, 10 октября, 17:00

«Дождливый день в Нью-Йорке»

В прокат выходит мелодрама Вуди Аллена «Дождливый день в Нью-Йорке» (16+). Это история о том, как двое молодых людей приезжают в Нью-Йорк для того, чтобы провести там вместе выходные. В городе их застаёт непогода, на фоне которой героям предстоит столкнуться c чередой романтических приключений. Зрителей ждёт звёздный актёрский состав — в главных ролях Тимоти Шаламе, Эль Фаннинг, Джуд Лоу, Селена Гомес и другие.

Киноцентр «Премьер» и другие кинотеатры, с 10 октября

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