В Прикамье ожидаются тёплые выходные

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Как сообщают синоптики ГИС-центра Пермского университета, в субботу, 5 октября, в Перми воздух прогреется до +18 градусов. Однако, уже в воскресенье ожидается небольшое похолодание и вырастет вероятность осадков.

4-5 октября в Пермском крае ожидается значительное повышение температуры воздуха. Оно будет связано с распространением тропической воздушной массы из района Черного моря. При условии прояснений, максимальная температура в Пермском крае в пятницу составит +14…+19°, в Перми +16…+18°, и лишь на крайнем севере, куда потепление придет позже, температура повысится до +10…+12° только к вечеру.



В субботу, 5 октября, заток тепла усилится. На фоне умеренного южного ветра ночное выхолаживание будет незначительным, минимальная температура составит +8…+13°. Днем при переменной облачности потеплеет до +15…+20°. В Перми максимальная температура днем в субботу также может приблизиться к +20°. Днем ожидается усиление южного ветра с порывами до 12-14 м/с по южным и западным районам края.

Вечером с приближением холодного фронта по северо-западным районам края начнутся дожди. В Гайнском районе они могут быть сильными (15-20 мм). До Перми холодный фронт дойдет ночью или утром в воскресенье, при этом ожидаются небольшие дожди, а температура понизится до +8…+9°. На северо-западе края к утру воскресенья похолодает до 0…+3°, а на югу ночь будет очень теплой (выше +10°). Днем в всокресенье, 6 октября, ожидается преимущественно облачная погода под влиянием малоподвижного фронта, однако к вечеру фронт сменит знак на теплый и начнет смещаться на север.



В понедельник территория Пермского края окажется под влиянием теплого сектора циклона. В случае прояснений температура может подняться до +16…+18°, при сохранении облачности — до +12…+14°.