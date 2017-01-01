В Пермском крае средняя предлагаемая зарплата преподавателя — 29 тыс. руб.

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Накануне Дня учителя аналитики компании HeadHunter изучили рынок труда в профессиональной сфере «Наука, образование» в Пермском крае.

С начала года (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) количество вакансий сократилось на 20%. Это объясняется необычной динамикой 2018 года: тогда сфера «Наука, образование» показала стремительный рост, сейчас же ситуация стабилизировалась.

Средняя предлагаемая заработная плата в профессиональной сфере «Наука, образование», по данным базы вакансий за текущий год, составляет 29 тыс. руб.

Наиболее высокий доход предлагала вакансия преподавателя танцев – до 250 тыс. руб. при готовности к полной занятости и плотному графику. Среди требований работодатель указал хореографическую подготовку, подтверждённый класс танцевания, умение общаться и грамотную речь.

На сегодняшний день, по данным hh.ru, в регионе открыто больше 170 вакансии в сфере «Наука, образование». Среди них превалируют предложения для преподавателей гуманитарных наук (особенно востребованы учителя иностранных языков) и инженерных наук.

Среди соискателей, которые размещают резюме в сфере «Наука, образование», преобладают люди 22—35 лет (на них приходится 59% резюме).