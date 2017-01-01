Началось строительство нового корпуса пермской гимназии №3

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Эскиз нового корпуса

Фото: Администрация Перми

Началось строительство нового корпуса пермской гимназии №3 по адресу ул. Звенигородская, 11 в микрорайоне Гайва. Работы ведёт группа компаний «Краснокамский ЖБК» по соглашению с администрацией Перми, сообщают в пресс-службе города.

На месте старого корпуса, который подлежит сносу, появится новое четырёхэтажное здание общей площадью 18 974 кв. м. В нем разместятся 242 помещения: 60 учебных кабинетов, библиотека, музей, актовый зал со сценой, два спортивных зала, раздевалки с санузлом и душевыми кабинами, административный блок, а также комплекс помещений для организации питания учеников и сотрудников. На лестничных пролетах будет установлено витражное остекление. Школа примет в своих стенах 1050 учеников начальных, средних и старших классов.

Здание школы организовано с учётом доступной «безбарьерной» среды для людей с ограниченными возможностями. Так, например, в здании будут установлены два лифта для перевозки, в том числе маломобильных групп населения. На входах и в актовом зале запроектированы вертикальные платформы.

Помимо учебного корпуса будет благоустроена территория вокруг. Здесь разместятся мини-футбольное поле, площадки для баскетбола, гимнастики, площадка для сдачи норм ГТО, подвижных игр и тихого отдыха, беговые дорожки.

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