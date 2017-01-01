Пермская филармония приглашает на концерт памяти знаменитого композитора

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Гия Канчели

Фото: Пермская краевая филармония

2 октября на 85-м году ушел из жизни Гия Канчели — народный артист СССР и Грузинской ССР, автор композиций к фильмам «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза» — за лучшую музыку к этой ленте композитор удостоился премии «Ника».

В память об известном композиторе Пермская филармония приглашает поклонников его музыки на трансляцию архивного концерта от 14 октября 2015 года (6+).

Именно в этот день в рамках масштабного проекта «Премьеры в Перми» со сцены Большого зала прозвучала премьера симфонической поэмы для альта, смешанного хора и оркестра «Стикс» Гии Канчели.

Вместе со знаменитым на весь мир альтистом Юрием Башметом выступил Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под руководством народного артиста России Александра Сладковского.

Сложнейшие хоровые партии исполнили пермские коллективы: Уральский камерный хор филармонии под управлением народного артиста России Владислава Новика и академический хор «Млада» под руководством заслуженного деятеля искусств России Ольги Выгузовой.

Приглашаем вас в Органный концертный зал 5 октября в 15:00.

Вход свободный. Билеты с местом можно получить в кассе филармонии.

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