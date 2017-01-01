Представители «Газпрома» высоко оценили наработки промышленности Прикамья для отрасли

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

3 октября губернатор Пермского края Максим Решетников представил продукцию региональных предприятий на Петербургском международном газовом форуме председателю совета директоров ПАО «Газпром» Виктору Зубкову и заместителю председателя правления ПАО «Газпром» Виталию Маркелову. О результатах встречи руководителей сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Главная цель общения на форуме в том, что здесь присутствует большая часть менеджмента «Газпрома» и все дни форума идёт очень плотное общение с предприятиями. Кроме того, здесь не только «Газпром» присутствует, здесь работают и делегации из других стран мира. Примером эффективного сотрудничества Пермского края с предприятиями «Газпрома» является рост объёма поставок пермской продукции в структуру корпорации. В 2014—2015 годах этот показатель не превышал 8 млрд руб., в 2018-м — 11,6 млрд, в 2019-м — 19,8 млрд руб. План — к 2020 году увеличить объём поставок почти до 25 млрд руб. На предприятиях, задействованных в поставках «Газпрому», трудятся 26 тыс. жителей Пермского края. Для нас это очень важно, поэтому мы и дальше будем наращивать этот рынок, рынок высокотехнологичной продукции.

Помимо продукции, экспонируемой на стенде края, представители топ-менеджмента «Газпрома» оценили перспективы использования малоэмиссионной камеры сгорания (МЭКС) производства «ОДК-Авиадвигатель» на объединённом стенде ОДК. МЭКС позволяет снижать температуру горения без использования воды, тем самым уменьшая выбросы вредных веществ в атмосферу. На предприятии отмечают, что некоторые из представленных решений пока не применялись ни в авиационном, ни в промышленном двигателестроении России.

По словам управляющего директора — генерального конструктора «ОДК-Авиадвигатель» Александра Иноземцева, защита окружающей среды как тренд мировой экономики актуализировала требования снижения эмиссии оксидов азота и оксидов углерода в атмосферу при работе газотурбинных двигателей. «С этой целью специалисты АО «ОДК-Авиадвигатель» разрабатывают малоэмиссионную камеру сгорания для газотурбинных установок мощностью 16 и 25 МВт, работающих на природном газе», — отметил он.

Сергей Сусликов, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Чайковский», пояснил, что в апреле 2020 года начнутся испытания первого переоборудованного двигателя на компрессорной станции в Чайковском: «До 2030 года объекты ПАО «Газпром» должны полностью перейти на установки с МЭКС. В процессе капитального ремонта старые ГТУ будут модернизироваться, а новые — оснащаться МЭКС при сборке. Всего более тысячи единиц». «Специалисты «ОДК-Авиадвигатель» работают над тем, чтобы исключить использование воды при сжигании топлива и создать сухую малоэмиссионную камеру сгорания, снизив температуру горения. В итоге уменьшится количество потребляемого топливного газа, сократятся выбросы вредных веществ в атмосферу. Как результат — экологическая эффективность», — отметил он.

Напомним, от Пермского края на форум прибыла официальная делегация, в состав которой вошли представители региональных предприятий и краевых властей. На стенде Прикамья презентуется продукция 16 региональных производителей, среди которых ООО «Джон-Крейн Искра», ООО «К.Т.Р. Инжиниринг», ООО «Технология композитов», «ЭР-Телеком Холдинг», ГП «Спутник» и др.