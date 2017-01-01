Назначен начальник ГУФСИН по Пермскому краю
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Лымаря начальником ГУФСИН по Пермскому краю. Указ опубликован на портале правовой информации.
Ранее полковник внутренней службы Юрий Лымарь покинул пост начальника ГУФСИН России по Псковской области.
Юрий Лымарь с 1980 по 1982 год проходил срочную службу в пограничных войсках. В 1987 году окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР и поступил на службу в Управление исполнения наказаний по Пермской области. УФСИН по Псковской области он возглавлял 10 лет — с 2009 года.
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