Назначен начальник ГУФСИН по Пермскому краю

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Юрия Лымаря начальником ГУФСИН по Пермскому краю. Указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее полковник внутренней службы Юрий Лымарь покинул пост начальника ГУФСИН России по Псковской области.

Юрий Лымарь с 1980 по 1982 год проходил срочную службу в пограничных войсках. В 1987 году окончил Рязанскую высшую школу МВД СССР и поступил на службу в Управление исполнения наказаний по Пермской области. УФСИН по Псковской области он возглавлял 10 лет — с 2009 года.