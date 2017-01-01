Новая «Семья» — свежая и зелёная Открылся первый магазин сети «Семья» в формате Fresh

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: ООО "Семья"

«Семья» на ул. Пермской, 22 по размерам — типичный магазин «у дома», однако его ассортимент, внутренняя организация и даже дизайн принципиально отличаются от привычных. Это первый магазин сети, полностью подчинённый идее здорового питания и защиты окружающей среды — «зелёной» идее, которая так популярна в последнее время в «Семье».

Как пояснила директор сети «Семья» Ксения Новикова, для сотрудников компании и для неё самой здоровый образ жизни — не модное поветрие, а принципиальная позиция, испытанная на себе. Уже несколько месяцев работает магазин-кафе «Семья Океан», где продаётся и пропагандируется поке — блюдо-«конструктор», образец здоровой еды, ингредиенты которого подобраны с учётом баланса белков и углеводов, а жиров в них практически нет, поскольку все продукты употребляются в сыром виде или готовятся на пару. Отделы с продуктами для диетического питания — без сахара, без глютена и т. п., а также для веганов и приверженцев других диет, существуют во всех гипермаркетах «Семья» и во многих супермаркетах.

В магазине «Семья Fresh» эта концепция реализована на новом уровне.

Фото: ООО "Семья"

Небольшой по площади магазин организован максимально удобно, покупательские маршруты и логистика выстроены так, что удалось разместить расширенный ассортимент по всем «ударным» позициям здорового питания: свежие овощи и фрукты, ягоды и орехи; молочная продукция; полуфабрикаты и готовая еда; свежий хлеб и выпечка собственного производства. Ассортимент свежих растительных продуктов особенно радует: здесь есть, например, несколько сортов ягод, а также огромные манго — прямые поставки из Египта, где как раз идёт сезон уборки этих фруктов. Спелые авокадо тоже порадуют знатоков растительной пищи.

Фото: ООО "Семья"

Свежие фрукты — не предмет роскоши, а насущная необходимость. Нутрициологи всерьёз обеспокоены рационом пермяков: по данным Пермьстата, жители Перми потребляют 82 кг овощей в год, что составляет всего 60,7% от норматива в 140 кг; ещё хуже ситуация с фруктами — всего 56% от 100 кг норматива. Магазины, где полезная пища стала предметом особого предложения, помогут сбалансировать питание горожан.

По данным потребительских организаций, в Перми по-прежнему значительную долю потребительского рациона составляет всевозможный junk food*: калорийные и холестериновые «бомбы» в виде сладких батончиков, напитков с искусственными красителями и подсластителями, продукции фаст-фуда, которая готовится на пережжёном масле, и т. п. В магазине «Семья Fresh» наглядно показано, чем можно заменить традиционные вредные перекусы: здесь и зерновые батончики, и напитки на основе чиа в привлекательной упаковке, и киноа, полба, нутовые котлеты, хумус и многое другое.

Руководители сети говорят, что они хотели бы переориентировать на стандарты здорового питания не только покупателей среднего возраста, но и молодёжь, и людей старшего поколения. Фаст-фуд и газировка, с одной стороны, клейковина и консервы — с другой, — это далеко не лучшая диета. Предлагая качественные товары по доступным ценам, «Семья» стремится разнообразить рацион каждого покупателя.

Слово Fresh буквально означает «свежий», однако и в словаре, и в названии магазина это слово многозначно: оно вызывает ассоциации со всем свежим и новым в жизни — свежими продуктами и свежими впечатлениями; в то же время это свежий взгляд на потребительскую культуру, которая нуждается в обновлении.

Ну а что касается свежести в самом прямом смысле слова, то с этим тоже всё в порядке: стандарты доставки и хранения продуктов во всей сети «Семья» выполняются тщательно.

Двойной контроль качества проходят продукты собственных торговых марок сети — «Семья» и Family Choice: первая марка объединяет молочные продукты, произведённые в Пермском крае, вторая марка — овощные консервы, чаи, кофе, макаронные изделия и многое другое, изготовленные зарекомендовавшими себя компаниями из Европы и Азии по заказу «Семьи» и опять-таки под её контролем: чай из Шри-Ланки, макароны из Италии, фруктовые консервы из Таиланда, овощные — из Венгрии и многое другое. Всё это — абсолютный эксклюзив сети «Семья».

Фото: ООО "Семья"

Новенький магазин на Пермской, 22 радует не только ассортиментом. Здесь много приятных бонусов для покупателей: симпатичный интерьер с преобладанием светлого дерева, мини-кофейни самообслуживания с кофе-машиной и компактными, но удобными креслами, а также ящички для раздельного сбора бытовых отходов на переработку. Что особо примечательно, здесь можно сдать использованные батарейки. Все, кто сталкивался с темой вторичного использования ресурсов, знают, что в Перми элементы питания в переработку не принимаются; однако «Семья» настолько «заморочилась» экологическими идеями, что нашла компанию-партнёра в Челябинской области, которая готова приезжать в Пермь даже за небольшими партиями использованных батареек.

В августе в «Семье» прошла серия мастер-классов по здоровому питанию для школьников, которая завершилась квестом: несколько команд должны были собрать с полок супермаркета корзины продуктов для здорового питания на скорость. Справилась лишь одна команда! Понятие здорового питания ещё нуждается в разъяснении и закреплении в умах. Магазин «Семья Fresh» — это не только торговый, но и просветительский проект, недаром в самом центре торгового зала расположился стеллаж с книгами и брошюрами по здоровому образу жизни.

*junk food — нездоровая пища (англ.).

На правах рекламы