Главу Пермского района выберут 26 декабря



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Сегодня, 3 октября, Земское собрание Пермского района объявило конкурс на замещение должности главы района.

Как сообщил «Новому компаньону» глава Пермского района Александр Кузнецов, два кандидата будут представлены на рассмотрение Земского собрания 26 декабря. Тогда же будет утверждено окончательное решение о том, кто будет главой.

При этом нынешний глава района не стал комментировать своё возможное участие в конкурсе.